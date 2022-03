La Borsa di Milano ha aperto in lieve rialzo. Il primo Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 24.438 punti. Tra i titoli in evidenza Telecom Italia (+4,53%), Generali Assicurazioni (+1,84%) e Campari (+1,8%). In calo Poste Italiane (-1,56%) e Tenaris (-1,19%).

Avvio di seduta in cauto rialzo per le Borse europee. Londra apre praticamente invariata, con l’indice Ftse 100 a 7.466 punti, a Francoforte il Dax sale dello 0,41% a 14.332 punti mentre a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,21% a 6.569.

Nei mercati asiatici chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo (+0,1%) in una seduta incerta caratterizzata dalla buona performance di Wall Street e, d’altro canto, dalle prese di profitto.

Petrolio in rialzo dopo il calo di ieri: il Wti passa di mano a 112,57 dollari al barile (+0,20%), il Brent è scambiato a 119,49 dollari in aumento dello 0,39%.

Nei cambi l’euro apre la giornata a quota 1,1028 dollari (+0,28%) ed a 134,20 yen (-0,25%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve diminuzuione a 152 punti base. Il rendimento è a +2,02%.