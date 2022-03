Partenza in lieve crescita per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,24%. Tra i titoli in evidenza Moncler guadagna l’1,99%, Enel l’1,12%. In calo Saipem (-1,74%) e Atlantia (-1,7%).

Mercati europei cauti in avvio di seduta: Parigi e Francoforte a +0,1%. Piatta Londra.

Seduta calma per i mercati azionari asiatici: Tokyo ha concluso in rialzo dello 0,2%.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a maggio è scambiato a 113,36 dollari con un calo dell’1,37%. Il Brent con consegna a maggio passa di mano a 120,52 dollari con un calo dello 0,89%.

Nei cambi euro in lieve calo questa mattina sui mercati valutari. Scambiato a 1,0983 dollari con un calo dello 0,19%. Contro lo yen lieve aumento dello 0,08% a 133,4300 yen.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 153 punti base (+1,22%). Il rendimento è a +1,99%.