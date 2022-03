Il centro storico come hub naturale per laboratori artistici, creativi e artigianato di eccellenza. Questo l’obiettivo del nuovo bando del Comune di Genova per il contributo alle attività che si insedieranno nei caruggi, in particolare tra via Pré e via del Campo.

Il contributo erogato dal Comune di Genova sarà da 700 al 1.200 euro per gli artisti e artigiani che insedieranno la propria attività di produzione e commercializzazione di prodotti, non alimentari, in via Pré e via del Campo.

Si tratta di un contributo speciale che si affianca a quello base, da 500 a mille euro per gli assi viari principali dei caruggi, e quello premiale, per gli assi viari secondari da 500 a mille euro.