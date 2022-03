Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova, ha siglato un accordo quadro con Giuseppe Vadalà, commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale: il documento sancisce la collaborazione nell’ambito dei lavori di bonifica delle discariche, operati dalla task force dei carabinieri diretta dal commissario Vadalà. Una collaborazione che è già operativa da oltre due mesi sul sito di Francavilla (CH), sito in infrazione europea causa 498-17.

La cooperazione è incentrata sulla comune “mission dei firmatari” nell’ottica di perseguire un’azione marcata e continuativa di collaborazione per la salvaguardia del patrimonio ambientale e territoriale compromesso ma anche la promozione della sostenibilità nell’attività di bonifica delle discariche abusive e per l’implementazione delle best practice del settore.

«Abbiamo conosciuto Amiu “quasi per caso” nel nostro lavorare sui siti del territorio nazionale, ma sin da subito abbiamo capito la sostanziale uniformità di intenti e la capacità operativa dell’azienda di multiservizi di Genova – spiega Vadalà – Da questi primi incontri sul campo, abbiamo poi deciso di avviare immediatamente una collaborazione sul sito di Valle Anzuca, Comune di Francavilla a Mare. Siamo soddisfatti delle risposte operative e tecniche di Amiu e crediamo di poter implementare la nostra comune sinergia sottolineando anche i grandi risparmi di costi derivanti dal rapporto privilegiato tra due enti pubblici che operano nel medesimo settore».