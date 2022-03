Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 2.405 tamponi molecolari (2.332.515 da inizio emergenza) e 8.300 antigenici rapidi (2.627.005), a far data dal 14 gennaio 2021.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Imperia (Asl 1): 160

Savona (Asl 2): 232

Genova: 877, di cui:

• Asl 3: 723

• Asl 4: 154

La Spezia (Asl 5): 243

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Attualmente positive al Covid sono 16.445 persone (+467), di queste 230 (-7) sono in ospedale (di cui 10, stabili, in terapia intensiva e di cui 2 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 13.790 in isolamento domiciliare (+157).

I guariti totali sono 344.853 (+1.043); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Quattro decessi. Il numero totale dei morti è di 5.171.

data decesso sesso età luogo decesso 1 16/03/2022 F 81 ASL2-Ospedale Savona 2 16/03/2022 M 74 San Martino 3 16/03/2022 F 89 ASL3-Villa Scassi 4 16/03/2022 M 83 ASL3-Villa Scassi

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 23 (-4), di cui 2 in terapia intensiva (-1)

Asl 2: 42 (-1), di cui 2 in terapia intensiva

San Martino: 59 (0), di cui 2 in terapia intensiva (+1)

Galliera: 43 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 4 (-3), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 24 (-2), di cui 1 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 7 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 5 (0), di cui 1 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 21 (+2) di cui 0 in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia: 2 (-1), di cui 2 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.637 (+55)

Savona: 2.511 (+74)

Genova: 8.999 (+201)

La Spezia: 2.467 (+103)

Fuori regione: 377 (+26)

Altro o in fase di verifica: 454 (+8)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.688

Asl 1: 34 (+6)

Asl 2: 413 (-3)

Asl 3: 1.058 (-3)

Asl 4: 28 (-6)

Asl 5: 55 (-2)

Dati 18/03/2022 ore 13:00

3.530.744 Consegnati (fonte governativa) 3.436.463 Somministrati 97% Percentuale vaccini somministrati su consegnati