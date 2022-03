Cna Cinema e Audiovisivo Liguria, che rappresenta a oggi il maggior numero d’imprese regionali del settore, esprime soddisfazione per l’uscita delle due misure regionali rientranti nell’azione 3.3.2 del Por Fesr 2014-2020 con dotazione di 750 mila euro.

“Grazie all’ascolto da parte dell’assessorato regionale allo sviluppo economico delle richieste del comparto sono state equamente ripartite le risorse a favore di sviluppo e produzione ligure e da quelle destinate all’attrazione − si legge in una nota – come abbiamo in diverse occasioni evidenziato l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale, per il rilancio dell’economia e per il sostegno all’occupazione per la Regione Liguria in Italia e, in particolare, l’Obiettivo Tematico 3, in cui si inseriscono i bandi, è relativo al sostegno della competitività delle piccole e medie imprese liguri”.

Dopo due anni in cui le ultime edizioni dei bandi sono state destinate ad esclusivo favore delle società di produzione extra regionali, le Società liguri sottolineano il ripristino del sostegno alle produzioni di imprese liguri, come da obiettivo del Por Fesr.

“Lieti di aver oggi ottenuto un risultato diverso in grado di sostenere anche le realtà imprenditoriali del settore Cinema e Audiovisivo liguri auspichiamo di poter collaborare ad un tavolo concertativo con l’assessorato allo Sviluppo economico e l’assessorato alla Cultura sul tema dei fondi regionali Por Fesr Liguria 2021/2027 destinati alle produzioni audiovisive”.