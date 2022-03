Utile netto pari 5,3 milioni di euro rispetto a una perdita netta di 2,3 milioni registrata nell’esercizio 2020. è quanto risulta dal Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal cda di Banca Cesare Ponti.

Il cda ha quindi deliberato di convocare l’assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 10 , e, occorrendo, in seconda convocazione per giovedì 21 aprile 2022, alle 8.30, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1) bilancio al 31/12/2021, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,

relazione del collegio sindacale: relative deliberazioni

2) nomina del collegio sindacale e del relativo presidente

3) determinazione dei compensi dei sindaci

4) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

parte straordinaria:

modifica degli articoli 9, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 25 dello statuto sociale

si allegano alcune tabelle di dettaglio, tra cui i prospetti di stato patrimoniale, conto

economico e conto economico riclassificato definitivi relativi all’esercizio 2021.