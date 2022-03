Roberto Assandri assume l’incarico di chief financial officer di Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia in Italia.

Laureato in Amministrazione Finanza e Controllo alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova, Assandri dopo una prima esperienza nel settore dell’intermediazione bancaria, approda nel 2006 in Kpmg in qualità di auditor.

Il percorso all’interno della società leader nei servizi professionali alle imprese lo ha portato ad assumere il ruolo di deal advisory manager per le regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta gestendo alcuni importanti accordi di compravendita di rilevanti realtà di questi territori e poi al ruolo di revisore contabile per primari Gruppi industriali, soprattutto nei settori Energy, Automotive, Viaggi e Chimica Industriale.

La sua esperienza spazia dunque dalla revisione al management nell’ambito di operazioni M&A con una conoscenza approfondita del settore energetico avendo ricoperto il ruolo di team leader all’interno del “Focus Team Energy” di Kpmg, istituito per seguire da vicino le aziende del comparto e di coordinare dal punto di vista nazionale tutte le attività legate ai business Energy & Renewables, relazionandosi con i principali Gruppi Italiani clienti della società.

Dopo un periodo di enrollment in azienda – dal settembre dello scorso anno Assandri svolgeva il ruolo di Head of controlling, reporting, accounting & financial statements per Axpo Italia e per tutte le altre società del Gruppo Axpo in Italia – da oggi assume l’incarico di Chief Financial Officer.

Le sue responsabilità e il suo incarico copriranno tutte le divisioni e aree di intervento nella filiera dell’energia su cui Axpo Italia è oggi attiva con le sue società: Axpo Italia Trading & Sales, Axpo Servizi Produzione Italia per la produzione di energia, Winbis per le rinnovabili e Axpo Energy Solutions Italia che si occupa dello sviluppo di progetti di efficienza energetica e mobilità sostenibile per aziende e privati.