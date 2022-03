Il comando di polizia municipale di Albenga comunica l’elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità con l’autovelox e su cui saranno realizzati presidi di polizia stradale ad aprile e maggio.

La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente.

Strada del Molino di San Clemente; via Piave; viale VIII Marzo; viale Che Guevara; via Agricoltura; viale Martiri della Foce; via del Cristo; Regione Miranda 19-20; via al Piemonte; via al Piemonte Regione Cantone-Leca; Regione Massaretti-Bastia; Ss1 Aurelia; lungomare Doria; via Paccini Bastia.