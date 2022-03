Inizieranno venerdì 25 marzo a Torino per continuare fino a domenica 27 marzo in provincia di Catania i festeggiamenti per le inaugurazioni in contemporanea di due nuovi Pet Store Arcaplanet, l’insegna leader del pet care, con headquarter in Liguria, che arriva a contare oltre 390 pet store da Nord a Sud Italia (e due in Svizzera), oltre a un proprio canale e-commerce e circa duemila dipendenti.

Venerdì 25 e sabato 26 marzo due giornate di festa a Torino, in Via Bologna 96 in zona Barriera di Milano con buoni sconto e accessori/gadget, oltre a tantissime promozioni pensate ad hoc.

Anche in Sicilia si festeggia un’apertura, presso Etnapolis, il grande centro commerciale di Belpasso (CT) lo stesso sabato 26 marzo e domenica 27 marzo.

Il Piemonte conta così 74 punti vendita (di cui 12 nella sola città di Torino) e si conferma seconda regione dopo la Lombardia per numero mentre la Sicilia ne annovera quattro, tutti in provincia di Catania.

Per l’apertura dei due Pet Store sono sette le nuove risorse entrate a far parte della grande famiglia dei pet specialist di Arcaplanet (quattro risorse a Belpasso e tre a Torino). L’azienda prevede per tutte le proprie risorse percorsi strutturati di formazione in Academy tenuti da esperti di settore come veterinari, addestratori, comportamentisti e nutrizionisti.