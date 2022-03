Si sono svolte le elezioni Rsu dello stabilimento Appetais di Sant’Olcese che produce pizze, una delle due aziende più grandi dell’industria alimentare genovese. La Uila Liguria stravince le elezioni acquisendo due delegati su 3.

Lo stabilimento presente a Sant’Olcese conta in tutto 37 lavoratori, i votanti alle Rsu sono stati 30, 24 voti sono stati espressi per la Uila, 5 per la Flai Cgil, una scheda è risultata nulla.

«Si tratta di una delle due industrie alimentari più importanti di Genova – spiega Valeria Rabaglia, segretaria territoriale Uila Genova – Appetais è una multinazionale che opera sul territorio genovese e americano ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Appetais produce prodotti alimentari senza glutine come pizza e farinata. Negli Stati Uniti lo stabilimento produce pizza con i salumi, poiché dall’Italia è vietata l’esportazione di insaccati. L’azienda sta investendo molto anche sul territorio, ci aspettiamo quindi elevati standard di qualità anche per i nostri lavoratori. Per questo la Uila ha chiesto all’azienda un impegno concreto per la stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione».