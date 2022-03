Come promesso all’Istituto d’Istruzione Superiore Agrario “Giancardi-Galilei-Aicardi” il Comune di Albenga ha provveduto a pulire tutta l’area di via Giotto confinante con la scuola e potare i pini che ostacolavano il passaggio e la visuale.

Afferma l’assessore all’ambiente e al verde pubblico Gianni Pollio: «Voglio ringraziare il responsabile del verde pubblico Marco Scianda e il suo team per il lavoro che stanno svolgendo sull’area in questione. Si tratta di una squadra che lavora molto bene così come dimostrato da quando mi occupo di questo assessorato».

«I prossimi interventi – annuncia Pollio – saranno in via Don Isola e poi ci occuperemo di Campochiesa»