Sono iniziati nei giorni scorsi, ad Albenga, i lavori per la realizzazione del secondo lotto del progetto Moli. Saranno eseguiti dalla ditta Cave di Frisolino srl che si è aggiudicata l’appalto.

«Il progetto moli – afferma il vicesindaco Alberto Passino – ha lo scopo di tutelare la costa attraverso la realizzazione di tre piccoli moletti a difesa dei tre principali canali di sbocco della rete di scolo di viale Che Guevara, e di consolidare sempre più le spiagge realizzate nel primo lotto aumentandone la capacità di resilienza. Importante infine il conseguente risvolto turistico dato dalla realizzazione di nuove spiagge che, attraverso i ripascimenti stagionali, potranno essere fruibili per residenti e visitatori».

Per il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, «questi interventi, che porteranno risultati nel tempo, sono importanti innanzitutto perché difendono la costa e la massicciata ferroviaria e, perché, come effetto secondario, ma non da sottovalutare, avranno quello della realizzazione di nuove spiagge che miglioreranno ancor più l’offerta turistica di Albenga».

L’opera ha un valore di 2.430.000 euro, che si aggiungono ai 2 milioni di euro del primo lotto.