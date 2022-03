Si chiude formalmente lo stato di emergenza sanitaria il 31 marzo.

Anche quest’anno le relazioni sindacali hanno portato a sottoscrivere l’accordo di secondo livello sui contratti a termine nel Terziario per le imprese che aderiscono a Confcommercio.

Le imprese aderenti potranno assumere con contratto a termine senza dover far ricorso alle causale previste dal decreto Dignità sia nel Comune di Genova sia nei Comuni a vocazione turistica della Provincia di Genova individuati dalla Regione Liguria.

I periodi individuati sono: dal 21 marzo 2022 al 30 settembre 2022; dal 26 novembre 2022 a tutta la durata dei saldi invernali (45 giorni dal primo giorno feriale antecedente l’epifania).

L’accordo territoriale è stato sottoscritto oggi, 21 marzo, tra Confcommercio Genova e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Liguria e scadrà il 31 gennaio 2023.

In caso di ricorso a contratti a termine è stabilita l’esclusione dall’osservanza delle disposizioni di: durata massima (24 mesi); limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato; rispetto degli intervalli temporali nell’ipotesi di successione di contratti a termine; rinnovo e proroga per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all’art 19 comma 1 del Dlgs 81/2015

Il vicepresidente Ascom Confcommercio Oscar Cattaneo sottolinea l’importanza delle relazioni sindacali che «possono appunto portare benefici reali e creare occupazione per garantire stabilità professionale. Siamo molto soddisfatti, vogliamo dare un messaggio di fiducia alle nostre imprese per garantire lavoro al personale già formato dando valore alla professionalità acquisita sul campo».

Per Cattaneo sarà importante rincontrarsi anche a scopo di monitoraggio che verrà svolto attraverso l’Ente Bilaterale del Terziario di Genova: le aziende dovranno indicare nella lettera di assunzione il riferimento all’accordo territoriale e inviare comunicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova anche via email.

Gli uffici Ascom Confcommercio sono a disposizione delle imprese.