La giunta comunale di Chiavari ha approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza dell’incrocio di viale Arata, viale Tappani e viale Millo, per un importo totale di circa 58 mila euro. Una soluzione volta a garantire una maggiore sicurezza sia per i pedoni che per i veicoli in transito.

In viale Tappani si procederà con la riduzione della corsia in direzione centro e con l’ampliamento dell’attuale marciapiede a ridosso dell’intersezione, ma anche con la creazione di nuove aiuole spartitraffico dotate di un impianto di illuminazione a led. Nelle vicinanze dell’incrocio, sia in viale Arata che in viale Millo e viale Tappani, verrà installato un asfalto stampato, resinato e colorato con superfici carrabili che produrranno vibrazioni e leggeri rumori. Nuovi segnalatori di pericolo luminosi, tre di preavviso semaforico e nove segna passi luminosi. A completamento del progetto anche opere di smaltimento delle acque meteoriche, nuovi pozzetti e un canale di raccolta delle acque.

«Gli interventi andranno a migliorare complessivamente l’intersezione delle tre arterie cittadine grazie al nuovo asfalto, al potenziamento dell’illuminazione nei pressi degli attraversamenti pedonali e della segnaletica. Sono in corso le operazioni di affidamento dei lavori che dovrebbero partire ad inizio maggio», spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso.