Anche i metalmeccanici genovesi della Fiom protestano contro i bombardamenti della Russia sull’Ucraina e organizzano per venerdì 25 febbraio due ore di sciopero, con un presidio in piazza Massena, a partire dalle 9.

“Sul confine orientale dell’Europa – si legge nella nota della Fiom – le armi sono tornate protagoniste in un nuovo conflitto dagli esiti non prevedibili. Di fronte alla barbarie della guerra che nuovamente esplode, i metalmeccanici genovesi non possono e non vogliono rimanere muti”.

“Contro tutte le guerre di tutti gli imperialismi, a difesa dei lavoratori di ogni Paese”, conclude la nota della Fiom.