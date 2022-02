Tpl Linea ha conseguito la certificazione in conformità alla norma Iso 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, che si aggiunge alle certificazioni Iso 9001 e Iso 14001.

La società Rina spa, durante l’attività di audit propedeutica al rilascio del certificato, ha rilevato il rispetto e la conformità di tutti i parametri previsti.

La gestione della sicurezza, inserita nell’ambito gestionale complessivo di una azienda, è ormai parte essenziale dei processi lavorativi, generando un nuovo modello di competitività sostenibile con opportunità di miglioramento e crescita delle stesse performance aziendali.

Il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e dichiara: «La certificazione 45001 attesta come la nostra azienda di trasporto rispetti appieno i requisiti della norma relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro».

Il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso aggiunge: «È stato un percorso lungo, ma affrontato con convinzione e determinazione, e l’obiettivo, raggiunto con successo, avrà risvolti positivi in vari ambiti: ottimizzazione dei costi produttivi, incremento della soddisfazione degli utenti, riduzione del rischio infortuni e incidenti».

La dirigenza ringrazia il team che lavora nel settore Qualità, Ambiente, Sicurezza e Internal Auditing, composto da Gianluca Craviotto, Germano Nam e Francesco Biancardi.