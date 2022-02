«Genova e la Liguria sono un po’ l’alfa e l’omega di quello che affrontiamo in questi anni: sono le autostrade con tutti i loro problemi e i ritardi accumulati ma anche quel modello di collaborazione interistituzionale che ha visto diversi governi della Repubblica e tutte le istituzioni locali insieme a tutto il mondo delle imprese e dei corpi intermedi lavorare insieme per degli obiettivi». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel suo intervento a Palazzo San Giorgio davanti al presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita a Genova.

«Oggi – ha osservato Toti ricordando la tragedia del Covid – se siamo oggi qui, seppure con le mascherine, lo dobbiamo a quella straordinaria campagna vaccinale che il suo Governo ha saputo mettere in campo e che le Regioni hanno saputo attuare con grande scrupolo e diligenza, con migliaia di persone del nostro sistema sanitario che si sono spesi davvero in questi anni con sacrifici importanti».

Secondo il governatore ligure «il Covid deve essere anche questo: l’opportunità di guardare avanti di fare tesoro di quello che abbiamo sofferto e di far fare all’umanità tutta e quindi alla nostra Liguria un passo in avanti».