Dopo il calo del 2020, dovuto alle restrizioni legate al Covid, il mercato delle compravendite immobiliari recupera terreno anche in Liguria. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, elaborati dall’Ufficio studi di Tecnocasa, nei primi nove mesi del 2021 nella città di Genova le compravendite aumentano del 41,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. A Imperia la crescita è del 52,7%, +25,5% alla Spezia e +43,5% a Savona. Numeri in crescita anche rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per quello che riguarda i valori nelle province, in quella di Genova il trend è in aumento del 61,5%, +47,3% nell’imperiese, +51,4% nello spezzino e +59,5% nella provincia di Savona.

In valori assoluti, sono oltre 19.600 le compravendite registrate nella nostra regione nei primi tre trimestri dell’anno scorso, di cui quasi 10 mila solo in provincia di Genova (capoluogo compreso).

A livello nazionale, nel 2021 sono state compravendute 536.022 abitazioni, con una crescita del +43,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +23% rispetto ai primi nove mesi del 2019.