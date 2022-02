Studiowiki, agenzia di comunicazione ligure associata a Una, Aziende della Comunicazione Unite, ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da Rina, società di certificazione internazionale leader in Italia.

Fin dalla sua nascita, nel 2012, Studiowiki ha messo la qualità al centro del suo approccio e della sua cultura aziendale: qualità dei risultati finali del lavoro per tutti i propri clienti, qualità dei processi interni durante lo sviluppo progettuale, qualità della vita dei propri dipendenti.

Il sistema di gestione della qualità di Studiowiki, che recepisce la norma e una visione di politica della qualità di impianto generale, è stato progettato ad hoc sull’azienda, attraverso un percorso particolarmente lungo, durato quasi un anno. Attraverso un’approfondita analisi dei processi – flussi di lavoro, gestione delle attività, organizzazione e archiviazione dei documenti, sistemi di controllo – i tecnici di Rina hanno potuto stabilire la conformità dell’agenzia a tutti i requisiti previsti dalla norma internazionale.

L’intero progetto è stato portato avanti nell’ottica del miglioramento continuo, della formazione continua del personale, della trasparenza nei processi di comunicazione interna ed esterna. Per Studiowiki un passo importante per rafforzare la propria reputazione in termini di qualità e innovazione, valorizzare i prodotti e i servizi offerti, aumentare la competitività sul mercato.

«Applicare un modello di gestione e controllo basato sui processi a una realtà che per sua stessa natura deve contemperare le libertà dei procedimenti creativi, che difficilmente si fanno ingabbiare all’interno di rigide procedure, è un atto importante e allo stesso tempo estremamente complesso – spiega Federico Alberto, direttore creativo e co-fondatore di Studiowiki – Credo che la peculiarità di applicare, credendoci fermamente, il sistema di gestione della qualità e la politica della qualità a un’agenzia di comunicazione di brand strategy stia proprio in questo: garantire procedure fortemente organizzate proprio a salvaguardia, e non a detrimento, dei momenti creativi e del pensiero creativo, che è indispensabile per il nostro mestiere. Tutto questo innescando un processo circolare, che non finisce mai, perché il perseguimento della qualità totale è una tendenza all’infinito».

Nicola Battuello, executive vicepresident di Rina, ha dichiarato: «“Questa certificazione testimonia la grande cura che Studiowiki pone nel garantire servizi di alta qualità ai propri clienti. Noi come Rina conosciamo bene il valore di questo tipo di attestati: rappresentano quell’impegno concreto e quell’attenzione ai propri processi e procedure che può rendere un’azienda un esempio di eccellenza».

La certificazione ISO 9001:2015, nello specifico, testimonia l’alto livello di qualità dei principali servizi offerti da Studiowiki e delle sue attività professionali di agenzia marketing e comunicazione integrata, con particolare riferimento ai servizi di marketing turistico, di marketing territoriale e di destination design, oltre che di tutte le attività operative: project management, marketing, art direction, content providing, PR e ufficio stampa, digital strategy e organizzazione di eventi.