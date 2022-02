Approvato dalla giunta del Comune di Genova, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi, il progetto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma delle attività sportive e di pubblico dello stadio del pattinaggio di via don Minzoni ad Albaro.

Il progetto, dal costo complessivo di 1,668 milioni di euro, prevede la ristrutturazione dell’intero complesso, la modifica degli accessi, degli spogliatoi sotto le gradinate, le gradinate stesse, la pista, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«L’intervento – spiega Piciocchi – trasformerà radicalmente l’impianto rendendolo funzionale anche alle attività outdoor, in tutte le stagioni e anche in notturna, con una copertura snella e di elevati standard di sostenibilità, anche in prospettiva di Genova capitale dello sport. I lavori seguiranno i pareri della Soprintendenza e del Coni, oltre che dei vigili del fuoco e degli enti coinvolti. Il progetto è frutto di un proficuo confronto con l’Asd Sturla Pattinaggio, di cui fa parte la genovese plurimedagliata Paola Fraschini, ambasciatrice di Genova nel mondo, orgoglio sportivo della nostra città».