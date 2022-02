«Una boccata d’ossigeno al comparto turistico nazionale e ligure in particolare». È il commento di Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione, sul via libera del governo al riconoscimento della validità del vaccino russo Sputnik per ottenere il green pass.

«In Liguria – continua Berrino – i turisti russi prima del Covid rappresentavano un’importante fetta di mercato con oltre 200 mila presenze registrate nelle nostre strutture ricettive nel 2019».

«Li invitiamo a tornare a passare le vacanze da noi, troveranno strutture ancora più belle», conclude l’assessore.