Prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici a Sestri Levante con l’istituzione di tre nuove “zone 30” in via Tino Paggi, via Lombardia e via Antica Romana Orientale dove il limite massimo di velocità viene quindi fissato a 30 km/h.

Il provvedimento rientra nel quadro di misure per la sicurezza stradale e la vivibilità dei quartieri portato avanti dall’amministrazione che in questi anni ha visto la creazione di numerose “zone 30”.

Un percorso che ha coinvolto la viabilità intorno ai parchi Mandela, Sterza e Monti, l’area di San Bartolomeo e di Riva Trigoso dove recentemente sono stati installati anche attraversamenti pedonali rialzati e la grande “zona 30” della passeggiata a mare di Sestri Levante che comprende lungomare Descalzo, lungomare Vittorio Veneto, viale Rimembranza, via Pilade Queirolo e piazzale Marinai d’Italia e la viabilità interna collegata alle vie citate.