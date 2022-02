Venerdì 18 febbraio il palazzo della Borsa di Genova ospita il V seminario italo russo, dal titolo “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione” che si terrà venerdì 18 febbraio 2022 presso il Palazzo della Borsa in via XX Settembre, 44 dalle 9 alle 13.

L’evento è organizzato dall’ Associazione Conoscere Eurasia , la, il, il Forum Economico di San Pietroburgo () e la, in collaborazione con

Oltre che in presenza, i lavori, che si svolgeranno con la traduzione simultanea in italiano e russo, possono essere seguiti in streaming, dall’homepage del sito conoscereeurasia.it