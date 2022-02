Venerdì 11 febbraio dalle 9:30 alle 12 webinar organizzato sulla piattaforma gotomeeting sull’impatto dei regolamenti europei Reach e Clp sulle pmi.

Il webinar – organizzato da Cna Liguria e Regione Liguria – propone una sintetica ma puntuale rassegna dei principali adempimenti, derivanti dai regolamenti Reach e Clp, a carico delle aziende, a prescindere dal settore di attività e dalla loro dimensione.

I regolamenti incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell’Ue. Le micro, piccole e medie imprese, anche se non operanti nel settore chimico, hanno le stesse responsabilità delle grandi aziende e non sono esentate dalle prescrizioni in materia di sicurezza chimica.

Programma

9:30-10 Saluti e introduzione

10 – 10:20 Utilizzatori a valle: ruolo e obblighi

10:20 – 10:40 Importazione diretta e controlli in dogana

10:40 – 11 Gli obblighi nell’e-commerce

11:00 – 11:20 Ambiente di lavoro e apparato sanzionatorio

11:20 – 11:40 Inchiostri per tatuaggi

11:40 – 12:00 Discussione