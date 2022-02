Il numero speciale del Radar Pnrr, elaborato dalla task force regionale dello Sviluppo economico per orientare i soggetti liguri, pubblici o privati, all’utilizzo delle possibilità di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approfondisce tre misure segnalate nella newsletter ordinaria di gennaio di particolare interesse per le nostre imprese:

Contratti di Sviluppo, il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimenti produttivi, strategici e innovativi, di grandi dimensioni e rilevanti per il Paese. In particolare un focus sugli interventi dedicati alle attività sviluppo industriale, turistico e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Fondo per l’imprenditoria femminile, approvato con decreto interministeriale lo scorso 14 dicembre 2021, è lo strumento pensato per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, con interessanti opportunità di formazione per favorire la diffusione di una «cultura di impresa» tra le donne;

Accordi per l’innovazione, dedicati a imprese e aggregazione di imprese, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca d’interesse nazionale e comunitario nelle “6 tecnologie chiave” e nelle “18 aree di intervento prioritarie”, individuate per sviluppare la politica di innovazione in Italia.

Per ognuna di queste tre tematiche troverete approfondimenti e informazioni utili per accedere ai finanziamenti cliccando qui