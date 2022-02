La giunta del Comune di Recco ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi dell’Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio di via Marconi a Recco.

Per affrontare la spesa prevista (185 mila euro, di cui 20 mila messi a disposizione dal Comune), l’amministrazione comunale intende cogliere l’opportunità offerta dal “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione Europea nel ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Anche questo progetto è stato predisposto per intercettare i fondi del Pnrr – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – e rappresenta il frutto di un lavoro portato avanti dall’ufficio tecnico. I fondi messi a disposizione sono un’occasione per dare spazi adeguati allo svolgimento dell’attività fisica degli alunni dell’istituto e, fuori dall’orario scolastico, alle associazioni che promuovono la pratica sportiva e motoria coinvolgendo le persone di tutte le età».

Gli interventi previsti porteranno al rifacimento della pavimentazione della palestra, la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli spogliatoi con la conseguente messa a norma degli impianti. Saranno inoltre acquistate nuove attrezzature per l’attività sportiva.