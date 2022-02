Sono iniziati questa mattina i lavori di collettamento del lungomare di Rapallo che prevedono la circolazione stradale a senso unico alternato con impianto semaforico fino al 31 marzo. Si tratta di un’opera propedeutica al dragaggio del Golfo, di fondamentale importanza per due motivazioni principali.

In primo luogo è prevista la realizzazione di vasche di laminazione che permettono di evitare allagamenti anche in caso di forti precipitazioni. Secondariamente le opere di collettamento devieranno i deflussi provenienti dalla rete di dreno urbano che sboccano a mare in aree ora destinate alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del Golfo di Rapallo.

«Il dragaggio del Golfo è un’opera attesa da oltre vent’anni che finalmente verrà portata a compimento e che migliorerà sostanzialmente la qualità ambientale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – un percorso avviato grazie alla messa in funzione del depuratore che ha già reso possibili analisi delle acque risultati eccellenti».