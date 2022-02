Proseguono i cantieri nel centro cittadino di Rapallo per la realizzazione del dragaggio del golfo e la copertura del torrente San Francesco.

In via di chiusura la fase propedeutica del cantiere del dragaggio, che nei prossimi giorni partirà a pieno ritmo nel golfo e si concluderà, alle porte dell’estate, con la realizzazione di una nuova spiaggia libera attrezzata. Anche il lavoro al San Francesco si trova in una fase cruciale che prevede la palificazione della zona di scavo. La concomitanza in questi giorni dei cantieri da tempo attesi e fondamentali per la sicurezza cittadina, è finalizzata a evitare il periodo delle festività Pasquali e il prolungarsi della contemporaneità durante l’estate.

Dalla prossima settimana, lunedì 28 febbraio per 5 giorni circa, la viabilità del centro sarà modificata creando un flusso veicolare circolare. Verrà infatti stabilito il senso unico in direzione Chiavari sul lungomare Vittorio Veneto, e via Milite Ignoto verrà resa senso unico verso monte per tutti i veicoli, eccetto i mezzi pesanti che saranno regolati da movieri e transitare obbligatoriamente sul lungomare in entrambi i sensi.

«I lavori fatti oggi ci permetteranno di evitare momenti critici nei periodi con maggior flusso turistico e di offrire una nuova spiaggia libera attrezzata quest’estate che si inizierà a intravedere nel periodo Pasquale» dichiara il sindaco Carlo Bagnasco.