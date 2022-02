La giunta Peracchini della Spezia, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi in collaborazione con l’assessore all’Istruzione Giulia Giorgi, ha approvato la presentazione di candidatura all’avviso pubblico predisposto dal ministero dell’Istruzione, per la sostituzione edilizia di edifici scolastici pubblici da finanziare nell’ambito del Pnrr (Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu).

«Un’altra partecipazione al bando Pnrr avanzato dall’Amministrazione, e che riguarda la scuola Fontana − dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – la partecipazione ai bandi proposti dal governo che di volta in volta stanno uscendo sono un’occasione preziosa per tutto il territorio, e data la priorità che abbiamo dato in questi anni al rifacimento dei plessi scolastici, è stato presentato un progetto sulla scuola Fontana. Lo studio e la progettazione per questi bandi è imponente, per questo devo ringraziare tutti gli uffici e gli assessorati competenti, quello di Luca Piaggi e di Giulia Giorgi, per il lavoro svolto».

Extra Pnrr – Residenze per studenti nell’ex ospedale Bruno Falcomatà La giunta Peracchini, inoltre, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, ha deliberato l’accoglimento della proposta progettuale presentata da Fondazione Promostudi per la realizzazione di residenze per studenti nel Campus Universitario della Spezia nel compendio dell’ex ospedale militare Bruno Falcomatà e la relativa creazione di servizi connessi e spazi di aggregazione. Prende dunque forma il progetto di implementazione del Polo Universitario Guglielmo Marconi che, dopo il trasferimento nei locali dell’Ex Ospedale Militare Bruno Falcomatà, si avvia ad accogliere sempre più studenti dal territorio nazionale e non solo e confermarsi come un’eccellenza del territorio. La delibera dà mandato di avviare i procedimenti e le interlocuzioni necessarie per definire le autorizzazioni e i pareri della competente sovrintendenza e gli altri provvedimenti necessari per la realizzazione della seconda fase dell’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale ha individuato la Scuola secondaria di primo grado “Gen. M. Fontana” in Via Del Canaletto n. 165 quale edificio pubblico adibito a uso scolastico con le caratteristiche più consone per l’assegnazione del contributo previsto dal ministero dell’Istruzione. Nell’edificio, uno dei tre costituenti il complesso scolastico, trovano collocazione gli uffici della segreteria, della presidenza, quelli per i docenti, oltre alle aule per le 9 classi didattiche e 3 laboratori didattici per un complessivo di 210 alunni.

Extra Pnrr – Approvato anche impianto elettrico scuola in via Sardegna Approvato anche il progetto definitivo riguardante la realizzazione dell’impianto elettrico nell’edificio sede della Scuola Primaria in via Sardegna, località La Pianta. L’intervento prevede l’eliminazione dell’impianto elettrico esistente con la conseguente realizzazione di quello nuovo e comporterà una spesa di 130.000 euro che vanno ad aggiungersi allo stanziamento di 1.283.623,20 euro per la realizzazione dell’adeguamento antisismico e del cappotto termico nell’edificio. «I lavori sull’impianto elettrico – dichiara l’assessore Luca Piaggi – completano le importanti lavorazioni in atto per l’adeguamento sismico della struttura, ormai in condizioni degradate. Ogni euro speso sulla sicurezza dei bambini è del personale scolastico è un investimento sul nostro futuro».

La delibera di Giunta dà quindi mandato di avviare i procedimenti e le interlocuzioni necessarie al fine di definire le autorizzazioni e i pareri della competente sovrintendenza e gli altri provvedimenti necessari per la realizzazione della seconda fase dell’iniziativa.

In caso di vittoria sarà rivisitata l’area della scuola Fontana, con la costruzione di un edificio completamente nuovo, con tutte le esigenze che ha la scuola del futuro in tema di sicurezza, risparmio energetico e funzionalità, oltre alla nuova palestra, già finanziata sempre dal Pnrr.

«In queste settimane – dice l’assessore Giulia Giorgi – stiamo lavorando in sinergia tra tutti gli assessorati per poter garantire la partecipazione ai bandi già pubblicati e quelli che dovranno uscire a breve sul Pnrr. È un’occasione unica su temi importanti come scuole, asili e sociale e come Comune della Spezia cerchiamo di garantire un’ampia partecipazione».