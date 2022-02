Scattano da martedì 1° marzo le modifiche alla sosta veicolare in piazza Fontane Marose a Genova.

È quanto previsto dall’ordinanza del settore Mobilità che istituisce: una zona disco di 1 ora per i veicoli merci dalle 7 alle 14 per festivi e feriali; divieto di sosta per tutti i veicoli dalle 14 alle 20 per festivi e feriali; stallo per la sosta riservato agli invalidi 24 ore, 7 giorni su 7. Invariati gli stalli per il car sharing.

«È un primo step nella fase propedeutica all’istituzione di una Ztl sperimentale, già annunciato, per valorizzare la piazza e l’intera zona di indiscutibile pregio urbanistico e architettonico – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – grazie al lavoro congiunto con l’assessore al Commercio e Centro storico Bordilli e il presidente del Municipio Carratù nel confronto con le associazioni di categoria del commercio, i loro Civ e il territorio, siamo arrivati a una sintesi che va nella direzione dell’omogeneità delle misure sul traffico e la sosta già avviate, ad esempio su via Cairoli, con l’obiettivo di togliere auto dalle aree di maggior pregio, rispettando le esigenze delle attività commerciali per il carico e scarico merci. Vogliamo valorizzare la piazza, i suoi palazzi e il suo tessuto economico, aumentarne la fruibilità pedonale garantendo decoro e accessibilità per residenti e mezzi pubblici».