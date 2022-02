Pam Panorama e Arimondo comunicano di aver confermato e reso ancora più solido l’accordo di partnership che li lega dal 2019. Arimondo rappresenta una realtà di rilevanza nell’ambito del Retail in Liguria che vanta oggi 23 supermercati a insegna Pam con oltre 74 milioni di ricavi e diversi progetti imminenti di sviluppo.

«Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo ed il rafforzamento dell’accordo con Arimondo, Il miglior partner che potessimo avere in Liguria – dichiara Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità – Arimondo partecipa con noi alla costruzione della politica commerciale, logistica e di sviluppo in questa regione. Insieme siamo in grado di offrire ai consumatori sempre il meglio. Collaborando costantemente possiamo offrire sempre di più e pianificare l’imminente sviluppo in Liguria con efficacia e reciproca soddisfazione».

«Siamo felici di aver rinnovato questo accordo – dichiara Roberto Arimondo, amministratore delegato di Arimondo – Pam è la migliore azienda che potessimo avere al nostro fianco. Questo grazie alla sua organizzazione, alla capacità dei professionisti che collaborano con noi, alla possibilità di essere realmente parte attiva delle scelte inerenti la politica commerciale e lo sviluppo nel Nord Ovest».