Il Gruppo Orsero presenta il suo primo Piano strategico di sostenibilità, con obiettivi di medio – lungo periodo in linea con i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Piano, approvato dal cda di Orsero spa, nasce con lo scopo di coniugare crescita del business con sostenibilità sociale e ambientale.

Il Gruppo ha individuato 4 aree strategiche su cui poter agire nei prossimi anni, attraverso il raggiungimento di 11 obiettivi concreti: lo sviluppo di filiere sostenibili; La riduzione dell’impatto sull’ambiente; La promozione di una alimentazione sana; Il riconoscimento del valore delle persone.

Gli obiettivi si propongono di: Coinvolgere il 100% dei fornitori di frutta e verdura del Gruppo su temi sociali e ambientali entro il 2025, condividendo valori quali la tutela dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani, il supporto alle comunità locali e la riduzione degli sprechi alimentari;

Ridurre gli impatti sul pianeta grazie all’implementazione di soluzioni tecnologiche, con un importante investimento complessivo, al fine di diminuire i consumi energetici dei magazzini del Gruppo del 20% entro il 2028;

Continuare la lotta allo spreco alimentare lungo la catena del valore, coinvolgendo il 100% degli stand di mercato del Gruppo in attività di riduzione degli sprechi e testando ogni anno soluzioni innovative dedicate al tema;

Promuovere l’utilizzo di materiali circolari per il packaging, valutando soluzioni adottabili da tutte le società del Gruppo e rendendo il 100% del packaging Fratelli Orsero riciclato, riciclabile, riusabile o compostabile entro il 2025;

Ispirare le persone, dentro e fuori il Gruppo, attraverso progetti di comunicazione dedicati alla promozione di stili di vita sani e sostenibili;

Aumentare sempre più il benessere di tutti i dipendenti del Gruppo, attraverso l’adozione di un programma di Welfare e la formazione continua sui temi di sostenibilità;

Incrementare le certificazioni per la sicurezza alimentare in tutti i magazzini di stoccaggio e lavorazione del Gruppo;

Coinvolgere le comunità locali di ciascuna società del Gruppo attraverso progetti dedicati entro il 2030.

Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo di Orsero, commenta: «In Orsero siamo convinti sia necessario continuare a crescere e creare valore secondo criteri di responsabilità, impegnandoci costantemente a ridurre gli impatti ambientali e sociali della nostra attività per cercare di garantire migliori condizioni di vita alle persone oggi ma anche, e soprattutto, alle generazioni future».

Gli obiettivi fissati, misurabili nel tempo, saranno costantemente monitorati e rendicontati per comunicare con trasparenza i progressi raggiunti a tutti gli stakeholder.

Maggiori informazioni e documentazione scaricabile nella sezione “Sostenibilità” del sito.