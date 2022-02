10 navi e 210 scali totali nei porti di Genova e La Spezia. Così anche la Liguria sarà protagonista della stagione estiva 2022 di Msc Crociere, che impegnerà tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti.

Crociere in sicurezza, grazie all’apposito protocollo messo a punto nel 2020, la cui forza non sta solo nell’adozione di tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a terra, ma anche nella sua modulabilità, ovvero nella possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della contingenza.

«Oggi Msc Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso a offrire crociere – ha sottolineato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Entro l’estate l’intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della compagnia. Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L’Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa».

La novità più importante riguarda la presenza di Msc Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di Msc Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani.

Il protagonista indiscusso dell’estate sarà, come sempre, il mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale e altre 5 sul versante orientale. In questo contesto l’Italia sarà al centro della programmazione con 15 porti di imbarco: oltre a Genova e La Spezia, anche Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste.

Clicca qui per consultare tutti gli itinerari nel dettaglio