Nei giorni scorsi hanno preso avvio i lavori per il completamento della rete fognaria nel Levante cittadino alla Spezia.

In particolare si tratta di opere che interessano il tratto di viale San Bartolomeo che va dall’incrocio del Muggiano (ingresso Fincantieri) sino all’ingresso del comprensorio della Marina Militare Ex Mariperman. Il tratto interessato è lungo complessivamente circa 1900 metri.

«Prosegue il nostro impegno per zero scarichi a mare con il completamento della rete fognaria del Levante – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un intervento fondamentale per il progetto La Spezia Blue promosso dal Comune in collaborazione con la Provincia e Acam Iren al fine di migliorare la qualità del nostro mare preservandolo dagli scarichi da convogliare al depuratore civico. È un’operazione storica per La Spezia e per l’ambiente che dobbiamo valorizzare e tutelare sulla quale abbiamo creduto fin dall’inizio e che vedrà benefici importanti sulla qualità della vita degli spezzini una volta portata a completamente a termine».

I lavori eseguiti da Acam prevedono la realizzazione della nuova fognatura nera costituita da una rete a gravità e dei relativi allacci delle utenze presenti, per uno sviluppo complessivo di circa 1500 metri. Saranno realizzate inoltre 3 nuove centrali di sollevamento in cui confluiranno i liquami e una rete fognaria in pressione (circa 1400 metri), che permetterà di collegare le tre nuove stazioni di sollevamento alla rete fognaria già esistente posta all’ingresso della ex Mariperman.

Contestualmente si provvederà al risanamento completo della rete idrica, mediante la sostituzione delle vecchie condotte esistenti con nuove tubazioni in ghisa che avranno complessivamente uno sviluppo di circa 1800 metri.

Si tratta di operazioni complesse che richiederanno circa un anno di lavoro per un importo complessivo del progetto di circa 3,7 milioni di euro di cui 1,9 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori.

In proposito si ricorda la possibilità per i cittadini interessati di richiedere maggiori informazioni sul progetto (ufficio ambiente comunale; ambiente@comune.sp.it) e sulle modalità di allacciamento alle nuove reti (info: Allacciamenti_Fognari@gruppoiren.it).