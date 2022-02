Arrivano i cine-laboratori per bambini alla mediateca Mediateca Regionale “S. Fregoso” in via Firenze, 37, alla Spezia.

Il primo appuntamento è programmato per venerdì 25 febbraio dalle 15.30 alle 17.30.

Il cine-laboratorio sarà articolato in due fasi. Nella prima parte i bambini potranno costruire e personalizzare il proprio “ciak”. Successivamente potranno assistere alla visione di un film nella sala cinema della Mediateca.

Il laboratorio è consigliato ai bambini dai 6 agli 11 anni di età.

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti:

Tel: 0187/745630-31

E-mail: mediateca@comune.sp.it.