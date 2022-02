La giunta del Comune della Spezia, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi, ha deliberato l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per le annualità 2022-2024.

«Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, interventi di difesa del territorio, valorizzazione di parchi e giardini storici: queste le tre linee principali dell’aggiornamento del piano delle opere – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – interventi importanti per tutto il nostro territorio finalizzati ad aumentare la qualità della vita degli spezzini. Un ringraziamento all’assessore Piaggi e a tutti gli uffici per il lavoro svolto finora e che dovranno svolgere nei prossimi mesi».

«Con questi ulteriori stanziamenti proseguiamo e potenziamo il lavoro di riqualificazione della città, con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrico-fognarie – aggiunge Luca Piaggi, assessore ai Lavori Pubblici – così da mantenere le nostre strade pulite e quindi più sicure in caso di forti piogge. Si tratta di un lavoro strategico, per il quale è previsto uno stanziamento complessivo di 1,6 milioni di euro. La prevenzione e la sicurezza idraulica sono le linee guida anche dell’intervento che interessa il torrente Cappelletto, in attraversamento a viale San Bartolomeo, del valore di 1,4 milioni. Grande attenzione anche verso la parte storica della città, con il restauro del “boschetto” all’interno dei Giardini Storici, a completamento del lavoro già fatto nell’intera area e la riqualificazione con 630 mila mila euro del parco Navarrino Navarrini per 760 mila euro che costituisce un prezioso tassello del progetto Parco delle Mura, del quale sono già fruibili due tratti del percorso lungo l’antica cinta muraria e si collega al parco della Rimembranza I cui lavori stanno svolgendo al termine. Più di 5 milioni destinati alla sicurezza dei cittadini e alla valorizzazione della nostra storia».

Eccoi nuovi interventi previsti:

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022

Un contributo pari a 160 mila euro per l’annualità 2022 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. In tale contesto l’Amministrazione comunale ha stabilito di destinare tali risorse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali localizzati in vari punti del territorio cittadino.

Difesa del territorio

Con l’aggiornamento del Piano del Rischio Idrogeologico trasmesso alla Regione Liguria, sono stati candidati gli interventi di seguito indicati nell’ambito dell’Ot5 “Difesa del territorio” per ottenere il cofinanziamento Por Fesr 2014-2020 – Asse 6 “Città” II fase: “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture del reticolo idrico-fognario di drenaggio urbano – zona Ponente”; “Miglioramento idraulico del Torrente Cappelletto in attraversamento a Viale San Bartolomeo”; “Realizzazione delle opere inerenti l’organizzazione del sistema di smaltimento acque meteoriche e mitigazione del rischio idraulico di Via Cantarana”; “Rinforzo strutturale del ponte sul canale Lagora e verifiche sullo stato di consistenza di alcuni attraversamenti presenti a monte e a valle lavori.

Sottoscritta apposita convenzione per l’attuazione della seconda fase della Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S) del Comune (Autorità Urbana) della Spezia tra la Regione Liguria e il Comune di Spezia con conseguente ammissione dei suddetti interventi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al P.S.C. Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Ex por fesr Liguria 2014-2020) Asse 6 – Città 2.

Valorizzazione parchi e giardini storici

Allo scopo di partecipare, entro il termine perentorio del 15 marzo 2022, all’avviso pubblico emanato dal ministero della Cultura avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del Pnrr, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, gli uffici tecnici del Comune hanno redatto due proposte progettuali per la realizzazione di lavori di recupero e cura di alberature di pregio, restauro architettonico e miglioramento delle condizioni di fruibilità del “Boschetto” ubicato nell’ambito dei giardini storici cittadini e per lavori di recupero del verde e miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità del Parco “Navarrino Navarrini”.