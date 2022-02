Genova è la terza tappa del 2022 di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

L’evento si svolgerà lunedì 7 febbraio, alle 11, nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale.

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, e Marco Leonardi, capo del dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio, illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.

Interverrà il sindaco di Genova, Marco Bucci. Saluti istituzionali di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. La seconda parte sarà focalizzata sul dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese, presenti in sala.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, fino a esaurimento posti disponibili, con richiesta di accredito a questo link.

L’ingresso è consentito esclusivamente con green pass rafforzato entro le 10,15.