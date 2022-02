Marina Porotto è la nuova presidente del gruppo giovani di Fipe Liguria. L’Associazione di riferimento per i pubblici esercizi a livello regionale ha avviato la propria rappresentanza di Giovani imprenditori.

Alla presenza del presidente nazionale Giovani Imprenditori Fipe Matteo Musacci e del presidente Fipe regionale Alessandro Cavo, si è costituito il Gruppo giovani con lo scopo di supportare e valorizzare i giovani imprenditori della nostra Regione attuando progetti e iniziative specifiche.

Tutte le realtà del mondo dei pubblici esercizi che fanno capo a Fipe Confcommercio (dal ristorante al cocktail, bar dallo stabilimento balneare al locale da ballo, eccetera) sono rappresentate all’interno del neo eletto consiglio direttivo: oltre a Marina Porotto ci sono la vicepresidente Martina Riolino e i consiglieri Jorg Giubbani, Matteo Nicora, Giorgia Stasio, Diego Torrini.

Marina Porotto dichiara: «Accetto questa nuova sfida garantendo sin d’ora il massimo impegno per valorizzare al meglio il ruolo della Fipe Liguria e delle imprese che rappresenta, grazie al supporto e alla collaborazione dei colleghi del consiglio direttivo, che ringrazio della fiducia. Il mondo dei pubblici esercizi è un mondo fatto di giovani e che parla ai giovani, la maggioranza dei ragazzi under 42 che decide di mettersi in proprio e aprire un’attività, sceglie di aprire un pubblico esercizio. Siamo tuttavia certi di una cosa: non ci si improvvisa imprenditori. Per questo è indispensabile favorire progetti formazione che permettano un adeguato ricambio generazionale».

La neovicepresidente Martina Riolino afferma: «Sono pronta a lavorare insieme ai colleghi del consiglio direttivo a tutti quei progetti che siano un sostegno e una valorizzazione dell’imprenditoria giovane nella nostra Regione, allo scopo di sviluppare le grandi potenzialità del nostro settore, anche in considerazione dell’importanza strategica dei nostri pubblici esercizi per il turismo ligure».

Paolo Odone, presidente Confcommercio Liguria, dice: «Per noi è una grande soddisfazione come sistema associativo rappresentare un settore così importante per l’economia e per il turismo della Liguria. Il fatto che ci siano giovani imprenditori che hanno voglia di impegnarsi a favore di tutti i loro colleghi ha un significato molto importante. Faccio i miei complimenti a tutti i consiglieri e a Marina Porotto, eletta presidente del Gruppo, ma anche membro di giunta della Confcommercio di Genova, un particolare augurio di buon lavoro, consapevole del suo grande impegno».

Aggiunge Alessandro Cavo, presidente Fipe Confcommercio Liguria: «Sono molto contento della nascita di questo nuovo organismo e sono fiducioso che i giovani sapranno portare con entusiasmo il proprio contributo alla nostra Associazione, con il dinamismo e l’energia tipica della loro generazione».

A livello nazionale, la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l’Associazione leader nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento, nel quale operano più di 300 mila imprese tra bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari e mense. Conta 960 mila addetti. Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia.