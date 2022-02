BiFuel ha inaugurato nei giorni scorsi a Vado Ligure la prima stazione in Liguria di Gnl, gas naturale liquefatto.

Il Gnl è un carburante ecocompatibile e rappresenta a oggi l’unica alternativa reale all’impiego del diesel, per pilotare la transizione verso una mobilità ecosostenibile nel trasporto pesante, con riduzioni di emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera pari in media a: meno 99% di So2 (anidride solforosa); meno 90% di Pm10 (particolato); meno 25% di Co2 (anidride carbonica). Benefici in termini di sostenibilità che si fanno ancora più evidenti con l’utilizzo del BioGnl, carburante derivato da biogas generato da processi di digestione anaerobica e successivamente sottoposto a purificazione e liquefazione finale: un vero esempio di “economia circolare”.

La stazione BiFuel di Vado Ligure è dotata di stoccaggio per carburanti liquidi (gasoli/benzine) di 200 mila lt con erogatori ad alta portata (130 lt/min) per gasolio autotrazione affiancati da erogatore AdBlue con serbatoio di accumulo da 4000 lt e dei seguenti stoccaggi per carburanti gassosi:

• Gnl: 80mc in serbatoio criogenico verticale;

• Gnc (metano auto): 1200 lt in batteria di bombole metalliche;

• Gpl: 30mc in serbatoio metallico interrato.

Con la stazione di Vado Ligure, presso la strada di scorrimento veloce a un passo dall’Interporto, con il marchio BiFuel la società BlueFuel, joint venture tra il Gruppo Centro Petroli di Taggia e il Gruppo Fin.Com di Genova, porta in Liguria un prodotto che ha conosciuto un incremento esponenziale negli ultimi anni e che è destinato a cambiare alla radice il trasporto su gomma.

L’investimento acquisisce valore se si considera l’importanza strategica della stazione, situata in posizione adiacente a uno dei tratti autostradali di maggior percorrenza del Paese, tra Savona e Ventimiglia, dove si verifica il maggior flusso di traffico di mezzi pesanti.

Orari di apertura della stazione, servizio bar e ristorante: lun-ven 6-19; sab 7:30 -12:30.