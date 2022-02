Il presidente del Consiglio Mario Draghi nel discorso tenuto ieri a Genova, a Palazzo San Giorgio, ha indicato nella razionalizzazione della logistica e nella costruzione della nuova diga del porto di Genova dei fattori fondamentali per la crescita del Paese. Lo afferma in una nota il presidente di Saimare spa Mino Giachino.

«Il mondo della logistica e dei trasporti, gli Enti che intervengono nei controlli alla merce importata ed esportata e gli Enti che realizzano le infrastrutture – si legge nella nota – dovrebbe riascoltare bene l’intervento integrale, 13 minuti, pronunciato dal Premier Draghi ieri a Palazzo San Giorgio a Genova è disponibile sul sito di Palazzo Chigi. Una vera e propria lezione al mondo della logistica italiana. I cacadubbi che mettevano in discussione la importanza della Nuova Diga foranea al primo porto italiano, i responsabili dei tanti Enti che sovrintendono ai controlli alla merce importata e alla merce esportata, dovrebbero ascoltare la Lezione del Premier. La Nuova Diga consentirà al Porto di Genova di contendere i traffici agli altri porti del Mediterraneo e darà al nostro Paese una crescita economica maggiore. Penso che chi in questi anni ha più volte sottolineato la necessità della nuova diga per poter far arrivare a Genova, il porto più vicino al mercato del Centro Europa, le navi dell’ultima generazione come Aldo Spinelli, Marco Bucci, Giovanni Toti e chi scrive, abbia provato ieri grande soddisfazione. Il mondo del lavoro dovrebbe essere il più soddisfatto in assoluto perché i porti come grande motore di crescita, in questo secolo potranno avere la stessa importanza che le grandi fabbriche automobilistiche hanno avuto nel secolo scorso».

Secondo Giachino, «La logistica Italia solo 19a nella graduatoria della Banca Mondiale deve ridurre però i costi della inefficienza logistica per fare diventare il nostro Paese più competitivo. Per la sostenibilità e per la crescita importante collegare i nostri porti alla Rete dei Corridori Ferroviari (Reti Ten-t) , dal Terzo Valico alla TAV , dal Brennero al Corridoio Adriatico , il modo migliore per servire non solo la Pianura Padana ma il mercato europeo. Ho sentito nell’intervento di Mario Draghi riecheggiare la lezione di Cavour e i discorsi del Piano Nazionale della Logistica approvato dalla Consulta Nazionale dei trasporti e della logistica nel 2011 e 2012.

«Il discorso di Draghi – conclude il presidente di Saimare – può esser letto anche come un indirizzo al Ministro Giovannini, grande esperto di ambiente , oggi il Paese per diventare più competitivo non deve perdere tempo a fare un nuovo Piano nazionale della logistica ma bensì accelerare la costruzione delle infrastrutture, ridurre i costi della inefficienza logistica , rendere strutturali nel Bilancio dello Stato i contributi al Ferrobonus e al Marebonus, due grandissime iniziative del Governo di cui ho l’onore di aver fatto parte. Se penso a chi nel 2018 non inserì la Tav tra le opere strategiche e a chi nei mesi scorsi ha discusso la importanza della Nuova diga foranea di Genova mi vien male. Per fortuna che c’è San Mario Draghi. Che la politica italiana ce lo conservi a lungo».

Il testo integrale del discorso di Draghi è leggibile qui