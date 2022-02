È stata prorogata al 10 marzo la scadenza del bando pubblico per ingegneri, architetti e restauratori del Comune di Genova.

La selezione pubblica per titoli ed esami, porterà alla formazione di cinque graduatorie:

Architetto con incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; Restauratore; Ingegnere a supporto del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; Ingegnere con incarico di D.O. strutture/Csp/Cse; Ingegnere con incarico di D.O. impianti/Csp/Cse.

Qui il link al bando.