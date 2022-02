A breve partirà il Corso Volontari 2022 dell’Associazione di Volontariato Braccialetti Bianchi, che opera presso l’hospice Maria Chighine del San Martino, Il Guscio dei Bimbi del Gaslini e fuori dall’hospice nel Servizio “Braccialetti Bianchi Con Te”.

Si tratta di un percorso a carattere esperienziale che prevede la disponibilità a seguire un percorso di crescita personale per essere abilitati a questo tipo di volontariato. Il percorso è composto da 8 incontri + 2 seminari e sarà guidato da Agnese Galotti, psicologa e psicoterapeuta.

L’associazione è composta da 70 volontari, formati e qualificati per accompagnare le persone nella fase finale della vita e ai loro cari, senza distinzioni sociali, culturali e religiose. L’associazione promuove una cultura attenta al fine vita in tutti i suoi aspetti delicati e cruciali, e in particolare alle cure palliative e alla dimensione spirituale del malato e dei suoi familiari.

Per iscrizioni e informazioni i riferimenti sono: tel 345 836 3973 – info@braccialettibianchi.org – www.braccialettibianchi.org