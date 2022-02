Mercoledì 16 febbraio il candidato sindaco di Genova Ariel Dello Strologo risponderà ad alcune delle domande raccolte da Genova che osa. Appuntamento dalle ore 18:30 alle 19:30, alla Claque (vicino ai Giardini Luzzati, in vico di S. Donato, 9).

Insieme ad Ariel Dello Strologo interverranno Ferruccio Sansa, consigliere regionale della Lista Sansa, Simone D’Angelo, segretario provinciale del Pd Genova e Stefano Giordano, consigliere comunale M5S. Non parteciperà all’incontro per precedenti impegni Gianni Crivello.

«All’incontro sono stati invitati i leader politici che nelle scorse settimane hanno risposte alle nostre domande, decidendo di confrontarsi con noi sui cinque temi che riteniamo decisivi per il programma del candidato di centro sinistra − spiegano gli organizzatori − non hanno risposto e pertanto non sono stati invitati all’incontro Gianni Pastorino, Linea Condivisa, e Rosario Amico, coordinatore genovese di Italia Viva».

L’incontro approfondirà cinque temi: la questione giovanile, la riduzione delle spese per la sicurezza, la strategia di recupero degli spazi abbandonati, la rappresentanza delle donne nel centro sinistra, il rinnovamento della classe politica del centro sinistra.

«Tra le domande che abbiamo ricevuto e che porremo al candidato molte riguardano i giovani − racconta Stefano Gaggero − e sono arrivate da persone di età diverse, segno che è un nodo sentito da molti; diverse anche le domande sulla destinazioni degli spazi, dal co-housing sociale, agli spazi verdi fino al recupero delle ex aree industriali. Altro tema emerso: il trasporto pubblico locale e come renderlo più efficiente. Come Genova che osa abbiamo voluto organizzare questo primo incontro con Ariel Dello Strologo perché vogliamo riportare il dibattito sui contenuti. Vorremmo che con chiarezza il candidato e la coalizione si impegnassero a fare scelte precise, nette, radicali, per contrastare le disuguaglianze a Genova ed è importante che lo facciano confrontandosi subito con i cittadini e le cittadine».

Il town hall meeting è una forma di evento in cui gli elettori possono confrontarsi in modo diretto con i loro rappresentanti, ponendo domande precise e ricevendo immediatamente risposte che dovranno essere brevi e sintetiche.

Per partecipare all’incontro è necessario il green pass; per via delle misure di prevenzione del Covid-19 il numero di posti in presenza sarà limitato.

È previsto uno spazio di baby sitting per i più piccoli.

Per leggere le risposte alle domande clicca qui.