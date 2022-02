Come ripensare il sistema delle infrastrutture, reali e digitali, il ruolo dei capitali pubblici e privati per il progresso di un’Europa sostenibile sono i temi del convegno in calendario per domani, con inizio alle ore 11, a Genova (Palazzo Tursi, Salone di rappresentanza).

Questo il programma:

Saluti

Marco Bucci, sindaco di Genova

Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing Division di Unece

Federico Visconti, Rettore della Liuc – Università Cattaneo

Interventi

Anna Gervasoni, professore di Economia e gestione delle imprese e presidente di ExSUF

Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale

Prima tavola rotonda

Stefano De Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group

Giulio De Carli, managing partner, One Works

Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Seconda tavola rotonda

Giampiero Bambagioni, vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities,

Leone Pattofatto, senior advisor di Equiter Infrastructure II

Barbara Pollicina, founding managing partner PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal.