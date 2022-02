I ricavi delle vendite 2021 del Gruppo Fos sono pari a circa 14,9 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto ai 10,8 milioni del 2020.

Tale risultato è stato possibile sia grazie a una crescita organica, sia grazie alla crescita derivante dall’acquisizione avvenuta nell’ultimo trimestre del 2020 della società Inrebus. È quanto risulta dal precosuntivo di bilancio al 31/12/2021.

La spesa complessiva in r&d è pari a circa 2,4 milioni di euro (+14% vs 2020) e l’occupazione in crescita a 216 risorse complessive (+22% vs 2020), la posizione finanziaria netta di gruppo in miglioramento del 9%, cash positive per 1,7 milioni di euro.