Giancarlo Vinacci, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione & Sviluppo economico di Forza Italia, già rappresentato in quasi tutte le regioni italiane e ha nominato due nuove figure, Luca Bonofiglio come viceresponsabile nazionale del Dipartimento, e Simonetta Romiti come segretario generale.

«In questi giorni – dichiara Vinacci a Liguria Business Journal – sto rafforzando molto il Dipartimento Innovazione & Sviluppo economico, già rappresentato in quasi tutte le regioni italiane. Oggi ho nominato due figure importanti con competenze nazionali, Luca Bonofiglio, che mi coadiuverà in tutte le attività e sull’intero territorio italiano, e Simonetta Romiti, che terrà i rapporti con i responsabili dei territori. Si tratta di persone scelte sulla base delle loro competenze. Credo che l’innovazione sia la chiave decisiva per lo sviluppo del paese, in piena sintonia con quanto richiesto dall’Unione europea e dal Pnrr. Per questo considero il Dipartimento uno strumento importante. In Liguria non abbiamo ancora un responsabile regionale ma siamo sul territorio sia io sia Bonofiglio».

Luca Bonofiglio (vincitore del “Premio Antonio Saggio”, Ventotene, 2016), laureato in Relazioni Internazionali e Studi Europei, è un professionista specializzato in finanza agevolata e progettazione europea, esperto in progetti di ricerca & innovazione, Eu governance and decision making. Attualmente lavora all’Ett spa come Finance and Project manager. Ha collaborato a diversi progetti per il Parlamento europeo

Simonetta Romiti, libero professionista, laureata in Economia, si occupa di strategie di cooperazione per la ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione. Le sue esperienze professionali comprendono studi e consulenze in ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione- Programmi diretti dell’Unione europea, Cooperazione Trans-frontaliera, Decentrata e Internazionale, Programmi operativi regionali (2014-2020, 2007- 2013, 2000-2006)- Fondi strutturali Interreg-Apq Ministero Affari Esteri.