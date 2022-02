L’attuale impatto della produzione di acciaio nell’emissioni di inquinanti e di gas serra e quali piani e progetti si stanno approntando per ridurre tali effetti fino ad annullarli nel 2050. Se ne parla martedì 8 febbraio alle 17.30, in streaming su Zoom, nel terzo convegno organizzato da Federmanager Liguria dedicato alla Smart Transition dal titolo “Steel Industry: eco-logical transition“.

Durante l’evento verranno illustrate le tecnologie attuali e quelle in corso di sviluppo per rendere la produzione di acciaio sostenibile e, nel caso di un sito con ciclo integrale, quali interventi sono attuabili a breve e quali potrebbero essere fatti nel medio e lungo periodo per un completo adeguamento ecologico di questo ciclo produttivo.

Pierluigi Curletto, responsabile del progetto Smart Transition di Federmanager Liguria, spiega: «L’Europa ha lanciato, tra le sue priorità strategiche, due programmi: Il ‘Green Deal’ e lo ‘Shaping Europe’s Digital Future’ che definiscono alcune delle linee strategiche per la trasformazione sociale della comunità economica. All’interno di questo programma esistono moltissime opportunità di sostegno e di finanziamento di percorsi virtuosi: durante questo evento vedremo come è possibile creare delle sinergie e fare leva sulle opportunità offerte dalla tecnologia e dalla finanza».

Il convegno, trasmesso in remoto dalla sede di Federmanager Liguria, è diviso in 4 panel dove verranno analizzati le tecnologie e la loro attualizzazione pratica evidenziandone criticità, potenzialità e possibili sviluppi.

Nel dettaglio, a partire dalle 17.30 interverranno:

Marco Vezzani, presidente Federmanager Liguria; Egildo Derchi, coordinatore nazionale Federmanager commissione Siderurgia; Flavio Tonelli, professore di Impianti Industriali all’Università di Genova; Guido Chiappa, executive vicepresident Rina; Paolo Argenta executive vicepresident metals Tenova; Davide Astesiano R&D Engineer Tenova; Cristiano Castagnola, vicepresident Paul Wurth Italia Green Steel Task Force; Fabrizio Pere, chief executive officer Danieli Centro Combustion; Antonio Gozzi, presidente Gruppo Duferco; Andrea Pescino, digital transformation expert e consulente Eu e multi-laterali.

Per partecipare occorre registrarsi su Eventbrite.