EdiliziAcrobatica oggi ha chiuso in Borsa con un aumento del 7,64% dopo la diffusione dei dati sull’andamento dei contratti a gennaio. Prima dell’avvio delle contrattazioni la società ha reso noto di aver chiuso il mese di gennaio, il primo in cui il bonus facciate è stato ridotto dal 90% al 60%, registrando un crescita del 44% del valore dei contratti sottoscritti, che si attesta a 5,47 milioni dai 3,8 del gennaio 2021.

«Un risultato – si legge in una nota – assolutamente in linea con l’andamento, in crescita costante, che l’azienda ha invariabilmente mantenuto negli ultimi 10 anni e che mostra come il suo modello di business possa agevolmente assorbire gli inevitabili contraccolpi derivanti dall’interruzione di misure incentivanti».

Sostanzialmente stabile l’andamento della rete franchising Italia, che in gennaio ha ottenuto 1,6 milioni dagli 1,68 di un anno prima.