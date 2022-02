Stanziati oltre 15 milioni di euro per il miglioramento degli edifici scolastici su tutto il territorio regionale: l’operazione coinvolgerà 14 scuole di ogni ordine e grado. I progetti sono stati individuati dalla Regione, dopo un confronto con Comuni e province, che ha selezionato gli interventi che si trovano nello stato più avanzato di progettazione. I lavori riguardano l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici e verranno finanziati tramite i fondi del Pnrr.

Gli enti coinvolti sono: nell’imperiese i Comuni di Ventimiglia, Taggia, San Lorenzo al Mare e la Provincia di Imperia; nel savonese i Comuni di Laigueglia, Noli e la Provincia di Savona; nel genovese i Comuni di Busalla, Rezzoaglio e la Città Metropolitana di Genova; nello spezzino i Comuni di Portovenere, di Santo Stefano Magra, di Lerici e la Provincia della Spezia.

«Grazie a uno stanziamento di oltre 15 milioni di euro – afferma l’assessore regionale all’Edilizia Scolastica Marco Scajola – potremo garantire edifici scolastici più moderni per oltre 3 mila studenti liguri. Queste risorse consentiranno di realizzare lavori importanti per i nostri ragazzi, che finalmente, dopo due anni di pandemia, sono tornati a seguire le lezioni in presenza. La scuola è la loro seconda casa e come Regione il nostro impegno è quello di garantire agli alunni, agli insegnanti e agli operatori scolastici un ambiente sicuro, confortevole e moderno. L’obiettivo della Regione è investire i fondi in arrivo, non solo del Pnrr, in modo efficace ed efficiente, realizzando un’attenta analisi del fabbisogno esistente, per stimolare in modo significativo lo sviluppo economico del territorio, coniugandolo al rispetto dell’ambiente, alla tutela delle nuove generazioni e all’inclusione».

Nell’area metropolitana genovese sono previsti tre interventi per un investimento complessivo di 2,7 milioni presso la scuola Primaria Sarissola a Busalla (765 mila euro), la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Rezzoaglio (598.895 euro) e la secondaria di secondo grado “Marsano” a San Colombano Certenoli (1.321.000 euro). Gli edifici coinvolti ospitano 350 alunni.

In provincia di Savona sono stati finanziati progetti per oltre 3,5 milioni, che riguarderanno: la “Badaro” a Laigueglia (975mila euro) e la scuola di Noli (1.330.000 euro) che ospitano dall’infanzia alla secondaria di primo grado, la secondaria superiore “ISS Finale Ligure” e la scuola “Migliorini” (1.268.892,76 euro) a Finale Ligure, per un totale di 350 studenti.

Nell’imperiese stanziati oltre 5 milioni di euro e gli edifici scolastici coinvolti sono quattro: la scuola secondaria di primo grado ed il Centro Provinciale per Istruzione Adulti “Biancheri” a Ventimiglia (1.786.000,00 euro), la scuola secondaria di primo grado ed il Centro Provinciale per Istruzione Adulti “Pastonchi” a Taggia (2 milioni di euro) , l’edificio scolastico che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado a San Lorenzo al Mare (770 mila euro), le scuole secondarie di secondo grado “Polo Tecnologico Imperiese” ed “Ulisse Calvi-Serale” ad Imperia (827 mila euro). Gli istituti ospitano nel complesso 1508 allievi.

Nello spezzino sono stati stanziati oltre 3,5 milioni destinati alle scuole primarie “Garibaldi” le Grazie a Portovenere (1,8 milioni di euro) e “Garibaldi” San Terenzo a Lerici (204.116,85 euro) alla secondaria di primo grado “Schiaffini” a Santo Stefano di Magra (373mila euro) ed all’istituto secondario di secondo grado “Cardarelli” a La Spezia (1,126.826,60 euro). Le scuole sono frequentate da 744 alunni.